Eski Güney Kore Devlet Başkanı Park’ın hapis cezası onaylandı
Güney Kore Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Park Geun-hye’ye yolsuzluk ve görevi suistimal suçları nedeniyle verilen 20 yıllık hapis cezasını onadı.
Güney Kore eski Devlet Başkanı Park Geun-hye; rüşvet, yolsuzluk ve görevi suistimal suçları nedeniyle Mart 2017’de görevinden azledilmiş, sonrasında da tutuklanmıştı. Güney Kore Yüksek Mahkemesi, 68 yaşındaki Park’a ilişkin açılan davalarla ilgili nihai kararı verdi.
Mahkeme, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında savcıların Park’ın cezasının indirilmesi kararına yaptığı itirazı değerlendirerek, eski Devlet Başkanı Park’ı rüşvet ve bazı görevleri suistimal suçlarından akladı. Böylece Park için ilk başta 30 yıl olarak istenen hapis cezası, son olarak 20 yıla indirilmiş oldu. Mahkeme, Park’ı yolsuzluk suçundan 15 yıl, görevi suiistimal etme suçundan da 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, 18 milyar won’luk para cezası verdi.
Park, daha önce dava dosyasından ayrılan, seçim yasalarını ihlal ve Ulusal İstihbarat Teşkilatı’na ayrılan örtülü ödenekten zimmete para geçirme suçlamalarının cezalarını ayrıca çekecek.
Öte yandan mahkemede Park’ın davası görülürken, mahkeme binasının dışında Park destekçileri tarafından protesto gösterisi düzenlendi. Park destekçileri, üzerinde eski Devlet Başkanı Park’ın resimleri bulunan pankartlar eşliğinde Park’ın serbest bırakılması için mahkemeye çağrıda bulundu.
En Çok Okunan Haberler
- BionTech’ten 25 bin doz alındı, 2. doz yapıldı
- Kısıtlamalar ne zaman esnetilecek?
- Fahrettin Koca aşılamanın başlayacağı tarihi açıkladı
- Beni değil, Türkiye ekonomisini cezalandırıyorsunuz
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- Erdoğan’ın kasetle yendiği siyasetçi
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Katil zanlısı eski sevgili, cezaevinde intihar etti
- Ahmet Yavuz, paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
- 'Arşiv AKP'nin maskesini yine indirdi'
Video Haberler
- İstanbul'a yılın ilk karı düştü
- Yaban keçisi yavrusu ormanda donmak üzereyken bulundu
- Otizmli çocuk, kargo görevlisi tarafından dövüldü
- Sağlıkçı kökenli AKP’li milletvekilleri de aşı oldu
- Anket yaptıklarını söyleyerek gençleri dolandırdılar
- “Ofise geldiğimde yaşadığım şoku size anlatamam
- AKP'li meclis üyesinden 8 milyon liraya satılık ada
- Fazla tüketen hastanelik oluyor
- Yarışmacının ricasına gülerek karşılık verdi
- İmamoğlu'ndan isim önerisi: Fatih Sultan Mehmet
En Çok Okunan Haberler
- BionTech’ten 25 bin doz alındı, 2. doz yapıldı
- Kısıtlamalar ne zaman esnetilecek?
- Fahrettin Koca aşılamanın başlayacağı tarihi açıkladı
- Beni değil, Türkiye ekonomisini cezalandırıyorsunuz
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- Erdoğan’ın kasetle yendiği siyasetçi
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Katil zanlısı eski sevgili, cezaevinde intihar etti
- Ahmet Yavuz, paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
- 'Arşiv AKP'nin maskesini yine indirdi'