Eski Harvard profesörü: 'Aşı yakın zamanda bulunmayacak'
Eski Harvard profesörü Dr. William Haseltine yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının yakın zamanda bulunamayacağını söyledi.
Eski Harvard profesörü Dr. William Haseltine yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının bulunması için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu belirtirken; şu an için alınacak en iyi önlemin fiziksel mesafe kurallarına uymak, maske takmak ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) koronavirüs yönergelerini takip etmek olduğunu söyledi.
Aşı bulma sürecinin şu an için başarıya ulaşmadığını belirten Dr. Haseltine, Çin ve diğer Asya ülkelerinin söz konusu önlemlerle virüsü kontrol altına aldığını belirtti. ABD'de virüsün hızla yayılmaya devam etmesinin nedenini ise bu önlemleri sıkı bir şekilde uygulayamamış oluşuna bağladı.
Kaynak: Sputnik
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