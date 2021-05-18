Eski İçişleri Bakanı'ndan Meclis'te itiraf gibi açıklama: Sorunları görmeyen, bilmeyen mi var
Eski İçişleri Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, TBMM Genel Kurulu’da yaptığı konuşma sırasında “Türkiye’de birçok konuda sorun olduğunu görmeyen, bilmeyen mi var?” dedi.
TBMM Genel Kurulu’nun dünkü görüşmeleri sırasında “Çukur eylemleri” olarak bilinen süreç gündeme geldi. AKP’li Ala, “terörist ile yurttaşların tamamen ayrıldıktan sonra terörle mücadelenin sürdüğünü” belirterek, “O dönem Suriye’de PKK’nın ve YPG’nin, PYD’nin almak istediği mesafeyi, uluslararası güçler de arkasında olmak üzere perdelemek için içeride ciddi bir terör saldırısı gerçekleşti ve burada dünyanın gözü önünde bu saldırıları, vatandaşları oralardan çıkararak bertaraf ettik” dedi.
O süreçte yurttaşlara yanlış yapanların korunmadığını, görevden aldıklarını ve yargıya gönderdiklerini söyleyen Ala, “Türkiye’de birçok konuda sorun olduğunu görmeyen, bilmeyen mi var? Herkesin siyaset dili kullanırken, siyasetin yapıcı unsurlarını hiçbir zaman göz ardı etmemesi gerekir” ifadelerini kullandı.
HDP SIRALARINDAN TEPKİ
Ala’nın ardından söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise “O dönem Sur, Cizre ve Nusaybin’de komutanlık yapanlar, orayı yakıp yıkanlar, hepsi tutuklu ama bu katliamlarla ilgili, bu ölümlerle ilgili yargılanmıyorlar. Dosyaların hepsini tek tek inceledim” diye konuştu.
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