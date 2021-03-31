Eski Trabzonsporlu Sörloth'dan Türkiye maçı açıklaması: Hüzünlü bir hava...

Trabzonspor'un eski futbolcusu Alexander Sörloth ülkesi Norveç'in Karadağ'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2021 Çarşamba, 07:12
Eski Trabzonsporlu Sörloth'dan Türkiye maçı açıklaması: Hüzünlü bir hava...
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Alexander Sörloth, Türkiye maçından sonra Karadağ karşılaşmasında da sarı kart görerek Hollanda karşılaşması öncesi cezalı duruma düşmesi hakkında "

Hakemin bana çıkardığı kart tuhaftı. Rakip oyuncuyu görmedim ve boyu bana göre kısa olduğu için kolum ona geldi. Kolumu ne yapmalıydım?" ifadelerini kullandı.

Sörloth ayrıca "Türkiye maçından sonra hüzünlü bir hava vardı. Bıçak kemiğe dayanmıştı. Karadağ maçını kazanmak zorundaydık ve başardık. Şimdi geri döndük. 1-0'dan daha farklı bir skorla kazanmalıydık ama 3 puanı almış olmak şimdilik yeterli." şeklinde konuştu.


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