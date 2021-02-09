Eskişehir ADD Başkanı Kerman: ‘Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarına tören düzenlenmez’

09 Şubat 2021 Salı, 13:55

Kerman Çorum’da Milli Mücadele karşıtı Teali İslam Cemiyeti’nin yöneticisi İskilipli Atıf’ın devlet erkânı ve AKP’lilerin de katıldığı törenle anılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. “Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarına anma törenleri düzenlenemez” diyen Kerman, “Ulusal Kurtuluş Savaşı’na karşı çıkan, Atatürk devrimlerine karşı halkı kışkırtan İskilipli Atıf ölümünün 95. yılında başta vali ve belediye başkanı olmak üzere devlet erkanı ve iktidar partisinin yetkililerinin katılımıyla mezarı başında anıldı. 4 Şubat 1926 tarihinde yargılandığı mahkeme sonucunda idam edilerek öldürülen bu kişinin anma töreninde ne yazık ki, ‘vatan, millet ve inancı’ uğruna hayatını feda ettiği belirtildi” dedi. İskilipli Atıf’ı anlatan Kermen, “İskilipli Atıf denilen kişi, İstiklal Savaşı devam ederken, milli mücadele karşıtı eylemlerin odağında olmuş İngilizlerle iş birliği içerisinde çalışmıştır. Teali İslam Cemiyeti başkanlığı yaparken çeşitli bildiler yayınlamış, 1920 yılında yayınladığı bir bildiride ise, vatansever Kuvay-ı Milliyecileri ‘eşkıya, deli, kudurmuş haydut’ diyerek suçlamış, hazırlanan bu bildiriler Yunan uçakları tarafından Anadolu’nun çeşitli yerlerine atılmıştır” bilgisini anımsattı. İskilipli Atıf’ın milli mücadele süresinde İngiliz Dostları Cemiyeti kurucusu casus Sait Molla ve İngiliz casusu rahip Frew ile çalıştığını vurgulayan Kerman, şunları kaydetti:

“Bu kişi cumhuriyetin ilanından sonra da ülkenin çeşitli yerlerinde Atatürk devrimlerine karşı çıkması için halkı kışkırtan faaliyetlerde bulunmuştur. Ulusal kurtuluşa ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı çıkan ve bu tavrı somut delillerle sabit olan bu kişi için devlet erkanı tarafından anma törenleri düzenlenmesi doğru değildir. Oturdukları koltukları ve mevkilerini büyük Atatürk’e ve Cumhuriyete borçlu olanların bu kişiye arka çıkmalarını ve tören düzenlemelerini kabul etmiyoruz. Haklarında derhal soruşturma açılmasını ve görevlerinden istifa etmelerini talep ediyoruz. Bizler son dönemde gelişen tüm olumsuzluklara karşı yılmadan mücadele edeceğiz. Atatürk ilke ve devrimlerini, laik Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağız.”