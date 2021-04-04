Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için fırtına uyarısı
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için fırtına uyarısında bulunuldu
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te öğle saatlerinde başlayacak kuvvetli fırtınanın gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 4 ilde rüzgarın saatte 62 ila 88 kilometrelik hızla "fırtına ve kısa süreli fırtına" şeklinde esebileceği duyuruldu.
Açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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