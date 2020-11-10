Eskişehir'de 'Erdoğan ve Bahçeli'ye hakaret'ten tutuklama

10 Kasım 2020 Salı, 11:23

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Mehmet K.'nin sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiğini ve terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.

Mehmet K., polisin tespit ettiği adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.



