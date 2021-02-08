Eskişehir’de eylem, etkinlik, yürüyüş ve basın açıklamaları 15 gün yasaklandı
Eskişehir Valiliği, kentte yapılacak her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, oturma eylemi ve basın açıklamalarının 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı. AKP'nin de ilk kongresini yapacağı şehirde, siyasi partilerin kongre ve genel kurullarının ise yasak kapsamının dışında tutulduğu belirtildi.
Eskişehir Valiliği’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, jandarma bölgesi dahil olmak üzere kentte basın açıklaması ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Valiliğin açıklamasında siyasi partilerin kongre ve genel kurullarının ise yasak kapsamının dışında tutulduğu belirtildi.
Açıklamada, “İlimiz genelinde (jandarma sorumluluk bölgeleri dahil olmak üzere) valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler ve kamu kurumlarının resmi bayram, önemli günler kapsamındaki asgari katılımla düzenlenen etkinlikleri, siyasi partilerin icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri kapsamında kongre ve genel kurulları ile ekonomik çıkar elde etmek amacıyla düzenlenecek ticari faaliyetler haricinde, ilimizdeki açık alanlarda yapılması planlanan, her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, oturma eylemi, insan zinciri, basın açıklaması, imza kampanyası, toplanma daveti içeren bildiri dağıtımı, afiş/pankart asma, protesto gösterileri vb. eylem/etkinliklerin belirtilen amaçlar doğrultusunda 8 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 15 gün süreyle yasaklanması kararı alınmıştır” denildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ertelenen AKP Eskişehir İl Başkanlığı Kongresi, 17 Şubat 2021'ye ertelenmiş ancak bu tarih daha sonra 15 Şubat'a çekilmişti.
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