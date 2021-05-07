Eskişehir'de havadan trafik denetimi; 27 sürücüye 8 bin lira ceza
ESKİŞEHİR’de, jandarma helikopteriyle düzenlenen denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 27 sürücüye, 8 bin 493 lira ceza uygulandı.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla helikopterle havadan trafik denetimi yaptı.
Denetimde; seyir halindeyken cep telefonu kullanan, emniyet kemeri takmayan, yükü kara yoluna değecek ya da düşecek şekilde yükleyen, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleyen, şeridi uygunsuz kullanan ve makas atıp, hatalı sollama yapan 27 sürücü tespit edildi.
Bu sürücülere toplam 8 bin 493 lira ceza kesildi.
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