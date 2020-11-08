Eskişehir'de IŞİD operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Eskişehir'de terör örgütü IŞİD ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişinin örgütle irtibatlı olduğunu tespit etti.
Savcılık talimatıyla evlerine baskın düzenlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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