Eskişehir’in ardından İzmir’de de ölüm var, yarışların bir an önce başlaması isteniyor

28 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

3 yaşındaki doru kısrak, kariyeri boyunca 9 kez start almış, 1 birincilik, 3 ikincilik, birer kez de 3. ve 4. olmuştu. Biliyorsunuz Forsan’den önce Eskişehir’de 3 tay ölmüştü. At sahibi Yiğitler, atının ölümü için “Koşmamaktan kaynaklı enerji patlaması yaşadı” tanımını yapıyor.

Çok üzgün. Antrenörüyle beraber gözyaşlarına hakim olamıyor. Yiğit Yiğitler’i dinleyelim: “Sabah tımarı yapılıp, yemi yediğinde hiçbir şeyi yoktu. Ahırda enerjiden pelvis kemiği kırılmış ve kırılan kemik iç organlarını parçalamış.

Süreç belirsizliğinden atı nasıl antrene edeceğimizi bilemedik. Bu sürecin sorumluları sektörün başındakilerdir. Tarih verilseydi en azından ona göre bir plan yapıp atları kurtarabilirdik. Bu belirsizlikte veteriner hizmetleri aksadı, atlarımıza röntgen çektiremedik. Cihazlar bozukmuş. Yarışlar eğer koşuyor olsaydı, bu cihazlar yapılırdı.

Veteriner arıyoruz, gelip ata bakan yok. Bunlar canlı. Yazık günahtır! İşin hiçbir zaman maddiyatını düşünmedim. Başka atlar ölmesin artık.” Sokağa bırakılan, sokakta şiddete maruz kalan köpekler için hayvan hakları diyerek ortalığı ayağa kaldırıyoruz. Öyle değil mi?

SEKTÖR ZOR DURUMDA

Yaklaşık 3 aydır bir türlü başlatılamayan at yarışları yüzünden zor durumda kalan sektörü geçtim, her şeyden önce canlı olarak bakımı yapılamayan, antrene edilmeyen, hekim kontrolünden geçmeyen bu hayvanlar neden hiç düşünülmez?

Hepsi birer yarış atı ve koşmaları gerekiyor. Atçı, yetiştirici, emekçi zor durumda. Daha ne kadar ölümlere seyirci kalacaksınız? Gazetemiz baskıya girerken 3-4 atın daha öldüğü haberi geldi. Bunlardan birisi Şimşek Berk’miş (Urfa’da). Araştıracağız.

AT YARIŞLARIN BAŞLAMASINA BİLİM KURULU ONAYI

Bilim Kurulu, dün gerçekleştirdiği normale dönüş toplantısında 3 ay önce koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan at yarışlarının yeniden başlaması için onay verdi. Start tarihini Cumhurbaşkanı ile Tarım ve Orman Bakanı belirleyecek.