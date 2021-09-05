Eskişehirspor 2.5 yıl sonra deplasmanda kazandı

05 Eylül 2021 Pazar, 23:21

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Eskişehirspor’a 2-1 mağlup oldu. Eskişehirspor ise yaklaşık 2.5 yıl aradan sonra deplasmanda maç kazandı.

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Eren Özyemişcioğlu, Muratcan Ilgaz, Baykal Tuna

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin – Ahmet (Dk.71 Hamza), Denis, Berk, Bekir, Enes (Dk.46 Batuhan), Yağız (Dk.46 Ata), Hakan, Kaan (Dk.46 Berke), Sadık, Muhammed

ESKİŞEHİRSPOR: Cengiz – Hasan (Dk.90 Arda), Sezgin, Onur (Dk.90 Kaan), Tolga(Dk.71 Doğukan), Berkay, Cihangir, Utku, Buğra, Eren (Dk.58 Ömer), Bartu

GOLLER: Dk.77 Berk (P)(Karacabey Belediyespor) – Dk.16- Dk.33 Onur (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Bekir, Sadık, Berk, Hakan (Karacabey Belediyespor) – Buğra, Cengiz, Tolga, Sezgin, Berkay, Hasan (Eskişehirspor)

7’nci dakikada Bekir’in ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla auta çıktı.

16’ncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Onur, topu ağlara gönderdi: 0-1

37’nci dakikada kaleci Hüseyin ile karşı karşıya kalan Onur topu kaleci Hüseyin‘in üzerinden ağlarla buluşturdu: 0-2

40’ıncı dakikada Hakan’ın ortasında Kaan’ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

77’nci dakikada Bartu’nun Denis’i ceza sahası içerisinde düşürmesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Berk topu ağlara gönderdi: 1-2

83’ncü dakikada Bekir’in kullandığı korner vuruşunda topa ceza sahasında buluşan Muhammed’in kafa vuruşu sonucunda kaleci Cengiz topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Mücadele sonucunda Karacabey Belediyespor kendi evinde Eskişehirspor’a 2-1 mağlup oldu.



