Eskişehirspor'da 7 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı
Eskişehirspor'da 4 futbolcu ve 1 yardımcı antrenör ile 2 destek ekibi personelinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 4 futbolcu ve 1 yardımcı antrenör ile 2 destek ekibi personelinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Siyah-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Eskişehirspor'da futbolcular, teknik heyet ve idari personel kentteki bir özel hastanede Covid-19 testinden geçti.
Yapılan testler sonucunda 4 futbolcu ve 1 yardımcı antrenör ile 2 destek ekibi personelinin Covid-19'a yakalandığı belirlendi.
Öte yandan Eskişehir temsilcisinde geçen hafta yapılan Kovid-19 testinde de 6 futbolcu, 1 yardımcı antrenör ile 1 destek ekibi personelinin sonuçları pozitif çıkmıştı.
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