Eskişehirspor'un genç oyuncusu Selman Çiftkanatlı, kazada ağır yaralandı
Eskişehirspor'un oyuncusu Selman Çiftkanatlı, motosiklet kazası geçirerek ağır yaralandı.
Eskişehirsporlu futbolcu Selman Çiftkanatlı’nın kullandığı motosiklet otobüsle çarpıştı. Kazada Çiftkanatlı ağır yaralanırken, aynı motosiklette yolcu olarak bulunan kadın futbol takımı oyuncusu kız arkadaşı ise hayatını kaybetti.
Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehirspor’un 18 yaşındaki genç futbolcusu Selman Çiftkanatlı (18) yönetimindeki 26 AEH 323 plakalı motosiklet, Prof. Dr. Nusret Fişek Sokak da S.Ç., idaresindeki 26 EBB 106 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile kazada yaralanan Çiftkanatlı ve Çamlıca Kız Futbol takımı oyuncusu olan kız arkadaşı Nazar Gülhan Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan ikiliden Nazar Gülhan hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Çiftkanatlı’nın ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Kazanın ardından polis tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.
Külüper sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi
Kazanın ardından hem Eskişehirspor hem de Çamlıca Gençlik ve Spor Kadın Futbol Takımı’nın sosyal medya hesabından açıklamalarda yapılarak kazadan duyulan üzüntü dile getirildi. Eskişehirspor’un yapılan paylaşımında, “Futbolcumuzun yoğun bakımda tedavisi devam etmekte olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Nazar Gülhan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyor, Selman Çiftkanatlı’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.
Çamlıca Gençlik ve Spor Kadın Futbol Takımı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylamında ise şu ifade yer verildi:
“Oyuncumuz Nazar Gülhan bugün geçirmiş olduğu trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır dileriz.”
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