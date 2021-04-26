Eskrimde olimpiyat vizesi alamadık
Eskrim Tokyo 2020 Avrupa Elemeleri'nde yarışan üç sporcumuz, olimpiyatlara katılım hakkı alamadı. Türkiye, eskrimde Tokyo'ya tek sporcuyla gidecek.
İspanya'da düzenlenen Eskrim Tokyo 2020 Avrupa Elemeleri'nde kota mücadelesi veren milli sporcularımız Enver Yıldırım, Martino Minuto ve Deniz Selin Ünlüdağ, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde edemedi.
Başkent Madrid'de gerçekleştirilen Eskrim Avrupa Olimpiyat Elemeleri'nde milli sporcu Enver Yıldırım, kılıç kategorisinde üçüncülüğü elde ederken Martino Minuto, erkekler flöre kategorisinde ve Deniz Selin Ünlüdağ, kadınlar kılıç kategorisinde 7'inci oldu.
Olimpik flöreci İrem Karamete, Doha Grand Prix’de kazandığı dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanmıştı.
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