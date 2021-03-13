Esnaf Kılıçdaroğlu'na dert yandı: Bin lirayı pazar harçlığı diye vermişler

13 Mart 2021 Cumartesi, 11:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında bu sabah saat 07.00’de Buca Kaynaklar Sebze ve Meyve Hali’ni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte ziyaret etti. Hal esnafı Kılıçdaroğlu’nu meşalelerle karşıladı sonrasında çay ikram etti. Kılıçdaroğlu da Ege’nin yörük şalını ve kasketini taktı.





Kılıçdaroğlu’na derdini anlatan patates kabzımalı, bu yıl mağdur olduklarını söyleyerek, “İnsanlar üretim maliyetlerinden şikayetçi. Üretim maliyetleri yüksek. Satış rakamları düşük” dedi. Kılıçdaroğlu, "Beraber düzelteceğiz" sözünü verdi.

Başka bir esnaf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi paketinde bir şey olmadığını vurgularken, Kılıçdaroğlu, Salı günü yapacağı TBMM grup toplantısında ekonominin nasıl düzeleceğini anlatacağını söyledi.

Bir yurttaş ise Kılıçdaroğlu’nun yanına gelerek not verdi ve engelli arabası talebinde bulundu. Bir başka yurttaş ise evinde elektriği bile olmadığını söyleyerek yardım talep etti.

Esnaf lokantasına girerek hayırlı işler dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Alın teri döküp karşılığının alınmasını isteriz. Birlikte yapacağız. Bir elin nesi var iki elin sesi var" dedi.

“PAZAR HARÇLIĞI DİYE BİN LİRA”

Pazarcılar Odası Başkanı Hamdi Öztekin’in dükkanını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, işlerinin nasıl gittiğini sordu. Öztekin, işlerinin yüzde 40 düzeyinde düştüğünü belirterek, “İşimiz eskisi gibi değil. Bin lira diye veriyorlar ama bin lira neyin parası onu da çözemiyoruz” dedi. Öztekin’in yanındaki bir esnaf ise, “Pazar haçlığı diye vermişler” diyerek sitem etti.

Bir esnaf da Kılıçdaroğlu'ndan Işıkkent yolunun onarılmasını talep etti.