Eşrefpaşa Hastanesi’nde görüntülü hekim dönemi

Eşrefpaşa Hastanesi’nde görüntülü hekim dönemi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, “İBB Eşrefpaşa” uygulamasıyla vatandaşlara randevu, tahlil sonuçlarına ulaşma, reçete ve ilaç görüntüleme gibi bilgileri tek tıkla ulaşabileceği kolaylığı sağlayacak.
Kamu hastanelerinde bir ilk olan uygulamayla hastalar görüntülü randevu sistemiyle alanında uzman hekimlerle de buluşabilecek. Uygulama 1 Eylül’den itibaren kullanılmaya başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Gaffar Karadoğan, “Vatandaşlarımız Eşrefpaşa Hastanesi’nin uygulamalarından daha hızlı yararlansın diye mobil uygulamayı devreye soktuk. Artık vatandaşlar randevularını alırken akıllı asistan sayesinde şikâyetlerine göre doğru bölüme yönlendirilecek. Bu hastalarımız için büyük bir kolaylık. Sağlık konusunda danışmanlık hizmeti almak isteyenler ama hastaneye pandemi nedeniyle gelmeye çekinenler de artık Zoom uygulamasıyla görüntülü olarak hekime danışabilecek. Eşrefpaşa Hastanesi olarak görüntülü randevu sistemiyle kamu hastaneleri arasında bir ilke imza attık. Hastalarımız ücretsiz olarak hekimlerden danışmanlık hizmeti alabilecek” diye konuştu.
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