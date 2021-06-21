EURO 2020 | Almanya'da Thomas Müller'den kötü haber geldi
EURO 2020 F Grubu'nda mücadele eden Almanya Milli Takımı'nda Thomas Müller, sakatlığı sebebiyle en az bir maçta forma giyemeyecek.
EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) F Grubu'nda mücadele eden Almanya Milli Takımı'nda Thomas Müller, diz sakatlığı sebebiyle en az bir maçta sahadan uzak kalacak.
Alman basınından Bild'in haberine göre 31 yaşındaki futbolcu, takımın çarşamba günü saat 22.00'de Macaristan ile oynayacağı üçüncü maçta forma giyemeyecek. Almanya'nın son 16 turuna kalması durumunda, Müller'in o turda da sahaya çıkamaması ihtimaller arasında.
İlk iki maç sonucunda F Grubu'nun ikinci sırasına yerleşen Almanya, ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olmuş, ikinci maçında Portekiz'i 4-2 mağlup etmişti.
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