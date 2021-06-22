22 Haziran 2021 Salı, 09:26

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) D Grubu'nun üçüncü maçında Çekya ve İngiltere, bu akşam 22.00'de kozlarını paylaşacak. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak maçı, Portekizli Artur Dias yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Üçüncü maçlar öncesinde iki takım, D Grubu'nda dörder puana sahip. Çekya, dört averajla lider durumda. Çekler, İskoçya'yı 2-0 mağlup etmiş, Hırvatistan ile 1-1 berabere kalmıştı. Üç averajlı İngiltere ise Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmiş, İskoçya ile 0-0 berabere kalmıştı.

İki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Soucek, Holes, Masopust, Darida, Jankto, Schick.

İngiltere: Pickford, James, Stones, Mings, Chilwell, Phillips, Rice, Grealish, Mount, Sterling, Kane.