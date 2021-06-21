21 Haziran 2021 Pazartesi, 09:17

Finlandiya ve Belçika, Türkiye saati ile bu akşam 22.00'de karşı karşıya gelecek. Rusya'nın Saint-Petersburg kentindeki Krestovsky Stadyumu'nda oynanacak maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Alman Felix Brych.

Üçüncü maçlar öncesinde ikinci sıradaki Finlandiya, Danimarka'yı 1-0 mağlup etti ve Rusya'ya 1-0 mağlup oldu. Altı puanla lider olan Belçika ise, Rusya'yı 3-0, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti.

Türk gözlemci Murat Ilgaz, bu maçta UEFA gözlemcisi olarak görev yapacak.