EURO 2020 | Finlandiya - Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020 B Grubu üçüncü maçında Finlandiya ve Belçika, bu akşam kozlarını paylaşacak.
Finlandiya ve Belçika, Türkiye saati ile bu akşam 22.00'de karşı karşıya gelecek. Rusya'nın Saint-Petersburg kentindeki Krestovsky Stadyumu'nda oynanacak maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Alman Felix Brych.
Üçüncü maçlar öncesinde ikinci sıradaki Finlandiya, Danimarka'yı 1-0 mağlup etti ve Rusya'ya 1-0 mağlup oldu. Altı puanla lider olan Belçika ise, Rusya'yı 3-0, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti.
Türk gözlemci Murat Ilgaz, bu maçta UEFA gözlemcisi olarak görev yapacak.
Video Haberler
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
En Çok Okunan Haberler
- BioNTech ve Sinovac aşıları karşılaştırıldı
- Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülürmüş
- Peker'den, Soylu'ya yeni gönderme
- Veyis Ateş'ten ikinci açıklama
- Veyis Ateş'ten ses kaydı açıklaması
- Viyana Büyükelçisi'nden Baran Korkmaz açıklaması
- Üzgünüm ama Sedat Peker haklı çıktı
- İnanamayacağınız isimler Suriye'nin yağmalanmasında
- Aslanov'a pişmanlık dilekçesi baskısı
- Sedat Peker'den 'yeni video' duyurusu