EURO 2020 | Hırvatistan - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020 D Grubu üçüncü maçında Hırvatistan ve İskoçya, bu akşam kozlarını paylaşacak.
EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) D Grubu'nun üçüncü maçında Hırvatistan ve İskoçya, bu akşam 22.00'de kozlarını paylaşacak. İskoçya'nın Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanacak maçı, Avrupa Şampiyonası tarihinde kıta dışından maç yönetecek ilk hakem olan Arjantinli Fernando Rapallini yönetecek. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Üçüncü maçlar öncesinde iki takım, D Grubu'nda birer puana sahip. Eksi bir averajlı Hırvatistan, İngiltere'ye 1-0 mağlup olmuş, Çekya ile 1-1 berabere kalmıştı. Eksi iki averaja sahip olan İskoçya ise Çekya'ya 2-0 mağlup olmuş, İngiltere ile golsüz berabere kalmıştı.
İki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde:
Hırvatistan: Livakovic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Ivanusec, Perisic, Petkovic.
İskoçya: Marshall, McTominay, Hanley, Tierney, O’Donnell, Armstrong, McGregor, McGinn, Robertson, Dykes, Adams.
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