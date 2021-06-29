EURO 2020 | Hollanda'dan Frank de Boer açıklaması
EURO 2020'ye veda eden Hollanda'da teknik direktör Frank de Boer'in görevine devam etmeyeceği duyuruldu.
EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) son 16 turunda Çekya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Hollanda Milli Takımı'nda Frank de Boer'in görevine son verildi.
Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, De Boer ve menajeri ile yapılan istişarelerin ardından beklemeksizin ayrılık kararının verildiği, De Boer'in görevine devam etmek istemediği vurgulandı.
51 yaşındaki teknik adam, ayrılığı "Bu göreve onur duyarak geldim. Ancak hedefe ulaşamadık, bu çok açık. Bu nedenle görevden ayrılmaya karar verdim. Takım üzerindeki baskı ve olumsuz yorumlar arttı, bu şekilde devam etmek Hollanda için sağlıklı değil. Herkese teşekkür ederim." ifadeleriyle değerlendirdi.
De Boer, Eylül 2020'den beri Portakallar'ı çalıştırıyordu.
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