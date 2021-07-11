EURO 2020 | İngiltere Milli Takımı'ndan "prim" kararı
EURO 2020 finalinde bu akşam İtalya ile karşılaşacak olan İngiltere'de oyuncular, galip gelmeleri durumunda alacakları primi bağışlama kararı aldı.
EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) finalinde bu akşam İtalya ile başkent Londra'daki Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak olan İngiltere Milli Takımı, şampiyonluğa ulaşmaları durumunda kazanacakları 9,6 milyon sterlinlik primi Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) aktaracak.
İngiliz basınından The Sunday Times'ın haberine göre, İngiltere Futbol Federasyonu şampiyonluk durumunda UEFA'dan 24 milyon sterlinlik bir para ödülü alacak. Bu paranın 9,6 milyon sterlini, futbolculara dağıtılacak. Futbolcular, şampiyonluk halinde bu parayı Covid-19 ile mücadele kapsamında Ulusal Sağlık Servisi'ne bağışlama kararı aldı.
Milli takım oyuncusu Jordan Henderson, pandeminin başında salgınla mücadele kapsamında bir bağış kampanyası düzenleyerek oyunculara öncülük etmişti.
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