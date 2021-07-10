EURO 2020 | İngiltere'de Gareth Southgate'den Foden açıklaması
EURO 2020 finalinde İtalya ile karşılaşacak olan İngiltere'de teknik direktör Gareth Southgate, antrenmanda sakatlanan Phil Foden ile ilgili açıklamalar yaptı.
İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, takımının yarın EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) oynayacağı final karşılaşması öncesinde antrenmanda sakatlanan Phil Foden'ın durumunun şüpheli olduğunu açıkladı.
İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye konuşan teknik direktör, 21 yaşındaki oyuncunun yarın kadroda olmayabileceğini kaydetti:
"Durumu şüpheli. Tekrar bir kontrolden geçireceğiz ama ayağında hafif bir sakatlık var. Maçta yer alıp almayacağı zamanla netleşecek, durumunu daha sonra değerlendireceğiz."
İngiltere A Milli Takımı formasını ilk olarak Eylül 2020'de giyen Foden, EURO 2020'de şu ana dek üç maça çıkmıştı.
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