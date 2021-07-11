11 Temmuz 2021 Pazar, 11:38

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) finalinde bu akşam 22.00'de İtalya ile kozlarını paylaşacak olan İngiltere Milli Takımı'nda kaptan Harry Kane'in eşi Katie Goodland, eşine yazdığı mektupla başarılar diledi.

Goodland, İngiliz basınından The Telegraph'ta yayınlanan mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Bilirsin, kolay kolay ağlayan birisi değilim ama hepimizi ne kadar gururlandırdığını ve ülke için yaptıklarını yazmaya başladığımda kendimi gözyaşları içinde buldum. Dışarı çıktığımızda sana gülerdim, sen de kardeşim Tom ve köpeğimiz Seamus ile penaltı atardın ve bir gün İngiltere'nin kaptanı olacağını söylerdin.

Ama bu sensin, kendine hedef belirledin, bunu başardın. Bir gün hep final hedefiyle Avrupa Şampiyonası'na gideceğini söylerdin. Sen harika bir eş ve babasın. Çocuklar seni evde görmek için sabırsızlanıyor. İleride daha da büyüdüklerinde, onlara bu yaz yaptıklarını anlattığını hayal ediyorum. Hepimiz seni çok seviyoruz kaptan. Kupayı ülkeye getirmeyi ve bu inanılmaz takımla kupayı kaldırmayı hak ediyorsun!"

Harry Kane, EURO 2020'de çıktığı altı maçta dört gol kaydetmişti.