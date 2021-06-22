22 Haziran 2021 Salı, 13:49

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) D Grubu'nda mücadele eden İngiltere'de Ben Chilwell ve Mason Mount, koronavirüs testi pozitif çıkan İskoç futbolcu Billy Gilmour ile geçtiğimiz gün oynanan maçta yakın temasta bulundukları için karantinaya alındı.

İngiltere Milli Futbol Takımı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ben Chilwell ve Mason Mount'ın 28 Haziran Pazartesi günü dahil olmak üzere karantinaya alındığını teyit edebiliriz. Bu karar, İngiltere Halk Sağlığı Kurumu ile istişare edilerek alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

İngiltere Milli Futbol Takımı, cuma günü karşılaştığı İskoçya ile golsüz berabere kalmıştı. Gruplardaki son maçlar öncesi D Grubu'nun ikinci sırasında yer alan İngiltere, bu akşam 22.00'de Çekya ile karşılaşacak.



