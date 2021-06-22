EURO 2020 | İngiltere'de iki oyuncu karantinaya alındı
EURO 2020'de cuma günü İskoçya ile karşılaşan İngiltere'de Ben Chilwell ve Mason Mount, Covid-19'a yakalanan İskoç Billy Gilmour ile temas ettikleri için karantinaya alındı.
EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) D Grubu'nda mücadele eden İngiltere'de Ben Chilwell ve Mason Mount, koronavirüs testi pozitif çıkan İskoç futbolcu Billy Gilmour ile geçtiğimiz gün oynanan maçta yakın temasta bulundukları için karantinaya alındı.
İngiltere Milli Futbol Takımı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ben Chilwell ve Mason Mount'ın 28 Haziran Pazartesi günü dahil olmak üzere karantinaya alındığını teyit edebiliriz. Bu karar, İngiltere Halk Sağlığı Kurumu ile istişare edilerek alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
İngiltere Milli Futbol Takımı, cuma günü karşılaştığı İskoçya ile golsüz berabere kalmıştı. Gruplardaki son maçlar öncesi D Grubu'nun ikinci sırasında yer alan İngiltere, bu akşam 22.00'de Çekya ile karşılaşacak.
Video Haberler
- Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı
- Kartal Sahil'de feci kaza! Bir anda kendini yerde buldu
- At Floransa'nın ünlü meydanını birbirine kattı
- Baskın anı kamerada! Ceza yağdı
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
En Çok Okunan Haberler
- Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
- Dündar'dan Özdil'e: Yazıklar olsun, mezarıma gelme
- Erdoğan'ın sözlerine tepkiler sürüyor
- AKP, 2023 seçimleri için endişeli
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni kararlar
- Çakıcı'dan 'Kıbrıs' ve 'eroin baronluğu' açıklaması
- Sosyal medyada büyük tepki
- Çin Merkez Bankası'ndan kripto para kararı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Atatürklü yanıt
- 'AKP, Erdoğan sonrası döneme hazırlanıyor'