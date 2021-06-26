EURO 2020 | İtalya - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020 son 16 turunda İtalya ve Avusturya, bugün kozlarını paylaşıyor.
EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) son 16 turu maçında İtalya ve Avusturya, bu akşam 22.00'de karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak maç, TRT 1'den canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı İngiliz Anthony Taylor yönetecek.
İtalya, A Milli Futbol Takımımızın sonuncu tamamladığı A Grubu'ndaki üç maçta topladığı dokuz puanla birinci sırayı almıştı. Avusturya ise C Grubu'nda altı puan toplayarak ikinci sırayı almıştı.
Bu turdan itibaren, maçların normal süresinin berabere bitmesi halinde 30 dakikalık uzatma bölümüne, eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek. EURO 2020'de şampiyon, 11 Temmuz'da Wembley Stadı'nda oynanacak finalde belli olacak.
İki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde:
İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Locatelli, Jorginho, Barella, Berardi, Insigne, Immobile.
Avusturya: Bachmann, Lainer, Alaba, Hinteregger, Dragovic, Kaladzjic, Ilsanker, Schlager, Sabitzer, Gregoritsch, Baumgartner.
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