10 Temmuz 2021 Cumartesi, 22:05

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) finalinde İtalya ile kozlarını paylaşacak olan İngiltere Milli Takımı'na gönderdiği mektupla destek verdi.

95 yaşındaki kraliçe, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"55 yıl önce Dünya Kupası'nı Bobby Moore'a takdim etme şansına eriştim ve büyük bir uluslararası turnuvayı kazanmanın oyuncular, teknik ekip, yönetim ve personel için ne anlam ifade ettiğini gördüm.

Avrupa Şampiyonası finaline ulaştığınız için sizleri ailem adına tebrik ediyor; tarihin sadece başarınızı değil, ruhunuzu, bağlılığınızı ve gururunuzu da yazması ümidiyle yarın için iyi dileklerimi yolluyorum."

55 yıl sonra büyük bir turnuvada finale yükselen İngiltere, yarın başkent Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan maçta, saat 22.00'de oynanacak finalde İtalya ile kozlarını paylaşacak.