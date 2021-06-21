21 Haziran 2021 Pazartesi, 09:26

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) B Grubu üçüncü maçında Rusya ve Danimarka, Türkiye saati ile bu akşam 22.00'de karşı karşıya gelecek. Danimarka'nın Kopenhag kentindeki Parken Stadyumu'nda oynanacak maç, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Fransız Clement Turpin.

Üçüncü maçlar öncesinde Rusya, üç puanla üçüncü sırada. Rusya ilk maçında Belçika'ya 3-0 mağlup olurken, ikinci maçında Finlandiya'yı 1-0 mağlup etti. Christian Eriksen'in ilk maçta geçirdiği kalp krizi ile sarsılan Danimarka ise puansız şekilde son sırada. Danimarka, Finlandiya'ya 1-0, Belçika'ya ise 2-1'lik skorlarla mağlup oldu.