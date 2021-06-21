EURO 2020 | Rusya - Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020 B Grubu üçüncü maçında Rusya ve Danimarka, bu akşam kozlarını paylaşacak.
EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) B Grubu üçüncü maçında Rusya ve Danimarka, Türkiye saati ile bu akşam 22.00'de karşı karşıya gelecek. Danimarka'nın Kopenhag kentindeki Parken Stadyumu'nda oynanacak maç, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Fransız Clement Turpin.
Üçüncü maçlar öncesinde Rusya, üç puanla üçüncü sırada. Rusya ilk maçında Belçika'ya 3-0 mağlup olurken, ikinci maçında Finlandiya'yı 1-0 mağlup etti. Christian Eriksen'in ilk maçta geçirdiği kalp krizi ile sarsılan Danimarka ise puansız şekilde son sırada. Danimarka, Finlandiya'ya 1-0, Belçika'ya ise 2-1'lik skorlarla mağlup oldu.
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