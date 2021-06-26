26 Haziran 2021 Cumartesi, 10:15

UEFA EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası), 11 Temmuz'da kupayı kaldırmak için yarışan takımların 24'ten 16'ya düşmesiyle eleme aşamasına geldi.

Son 16'ya kalan takımlar şu şekilde:

Grup birincileri: İtalya, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç, FransaGrup ikincileri: Galler, Danimarka, Avusturya, Hırvatistan, İspanya, Almanya.

En iyi üçüncüler: İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Portekiz

Direkt eliminasyon fazı eşleşmeleri şu şekilde:

26 Haziran: Galler - Danimarka (Amsterdam)

26 Haziran: İtalya - Avusturya (Londra)

27 Haziran: Hollanda - Çek Cumhuriyeti (Budapeşte)

27 Haziran: Belçika - Portekiz (Sevilla)

28 Haziran: Hırvatistan - İspanya (Kopenhag)

28 Haziran: Fransa - İsviçre (Bükreş)

29 Haziran: İngiltere - Almanya (Londra)

29 Haziran: İsveç - Ukrayna (Glasgow)

İTALYA - AVUSTURYA

KARTLAR İTALYA'NIN ELİNDE

İtalya'nın A Grubu'ndaki karşılaşmalarda aldığı sonuçlar:

11 Haziran: Türkiye 0-3 İtalya (Roma)

16 Haziran: İtalya 3-0 İsviçre (Roma)

20 Haziran: İtalya 1-0 Galler (Roma)

Son 16’daki rakibi:

26 Haziran İtalya - Avusturya (Londra)

İtalya'nın golcüleri: Ciro Immobile, Manuel Locatelli (2 gol)

Gruplara katılım aşamasına kadar en çok gol atan oyuncu: Andrea Belotti (5)

İtalya'nın turnuva geçmişi: 1968 UEFA EURO şampiyonu, 2016 UEFA EURO çeyrek finalisti: Almanya'ya karşı penaltı atışları sonucu elendi.

Teknik direktör: Roberto Mancini

Kendi neslinin en iyi oyuncularından biri olmasına rağmen, ulusallarda inişli çıkışlı bir görünüm sergiledi. Mancini; kulüpler seviyesinde İtalya, İngiltere ve Türkiye’de birçok başarıya imza atmasının ardından şimdi de ulusal takım menajeri olarak yeni ve büyük bir zafere damgasını vurmayı dört gözle bekliyor.

Anahtar oyuncu: Jorginho

Jorge Luiz Frello Filho, bilinen adıyla Jorginho (Imbituba, 20 Aralık 1991), Brezilya asıllı İtalyan futbolcudur. Karşılaşmalar esnasında sürekli konuşup takım arkadaşlarına direkttifler vermesi nedeniyle “Radyo Jorginho” lakabıyla anılan bu “orkestra direktörü”, Gök Mavililerin oyun kurucusu.

Mercek altında: Nicolò Barella

Barella, her mevkide yer alabilecek bir orta saha oyuncusu olmasının yanısıra Gök Mavililerin temel direği. 27 yaşındaki Sardegna adalı yetenekli oyuncu, Inter’in Serie A'daki başarısının baş piyonu. Enerji, teknik yetenek ve kontrastlarda rakip tanımayan Barella, her yönüyle dört dörtlük bir futbol virtiözü niteliğinde.

Bunu biliyor muydunuz?

İtalya, EURO 2020 katılım aşaması öncesi grup elemeleri son karşılaşmasında Palermo'da Ermenistan'ı 9-1’lik bir skorla alt etmişti. Bu sonuç, arka arkaya alınan galibiyet serilerinden 11.’si (rekor) olmasının yanı sıra, bir takvim yılında seri olarak alınan onuncu (bir başka rekor) galibiyeti temsil ediyordu. İtalyan ulusalları, gelmiş geçmiş en çok gollü zaferleri konumundaki 1948’de ABD’ye karşı elde edilen 9-0’lık galibiyeti tek bir gol farkıyla egale edememişlerdi.

Sonuç ne olur?

İtalya adını finale yazdırmak istiyor ve bu amaca ulaşmak için tüm doğru kartlar elinde.

AVUSTURYA'DA KİLİT İSİM ALABA

Avusturya'nın C Grubu'ndaki karşılaşmalarda aldığı sonuçlar:

13 Haziran: Avusturya 3-1 Kuzey Makedonya (Bükreş)

17 Haziran: Hollanda 2-0 Avusturya (Amsterdam)

21 Haziran: Ukrayna 0-1 Avusturya (Bükreş)

Son 16’daki rakibi:

26 Haziran: İtalya - Avusturya (Londra)

Golcüleri: Marko Arnautovic, Christoph Baumgartner, Michael Gregoritsch, Stefan Lainer (1’er gol)

Gruplara katılım aşamasına kadar en çok gol atan oyuncu: Marko Arnautovic (6)

Turnuva geçmişi: 2008 ve 2016 yıllarında UEFA EURO’nun grup aşamasına ulaşması

Teknik direktör: Franco Foda

Batı Almanya ulusallarında iki kez forma giyen İtalyan/Alman asıllı Foda, antrenörlük kariyerinin çoğunu Sturm Graz'da geçirerek lig şampiyonluğu ve Avusturya kupasını kazandı. 2017 Aralık ayından bu yana Avusturya Ulusallarının teknik direkttörlüğünü yapıyor.

Anahtar oyuncu: David Alaba

Bayern Münih’ten Real Madrid’e yeni transfer olan orta saha-defans oyuncusu Alaba, Filipinli bir anne ile Nijeryalı bir babanın oğludur. Avusturya ulusallarının takım kaptanı ve lideri konumundaki Alaba belirleyici asistleriyle dolu dolu üst düzey performansıyla EURO 2020’de tüm değerini kanıtlıyor. Alaba, Kuzey Makedonya karşılaşmasında maçın yıldızı seçilmişti. Kazanan zihniyetle birleşen tecrübesi, her zaman sonucu belirliyeci olabilir.

Mercek altında: Konrad Laimer

2020/21 sezonunun büyük bölümünü sakatlık nedeniyle tamamlayamayan Laimer, İngiltere'ye karşı oynadığı hazırlık maçındaki mükemmel performansla UEFA EURO 2020'ye hazır olduğunu göstermişti. 24 yaşındaki mücadeleci ve topa hakim oyuncu, Avusturya orta sahasının merkezinde yer alıyor.

Bunu biliyor muydunuz?

Avusturya, 1954'ten beri Avrupa Şampiyonası'nda direkt eliminasyon aşamasına ulaşamamıştı.

DANİMARKA - GALLER

DANİMARKA'DA ERIKSEN'İN YERİNİ DAMSGAARD ALDI

Danimarka'nın B Grubu'ndaki karşılaşmalarda aldığı sonuçlar:

12 Haziran: Danimarka 0-1 Finlandiya (Kopenhag)

17 Haziran: Danimarka 1-2 Belçika (Kopenhag)

21 Haziran: Rusya 1-4 Danimarka (Kopenhag)

Danimarka'nın son 16’daki rakibi:

26 Haziran: Galler - Danimarka (Amsterdam)

Danimarka'nın golcüsü: Yussuf Poulsen (2 gol)

Gruplara katılım aşamasına kadar en çok gol atan oyuncu:

Christian Eriksen (5)

Turnuva geçmişi: 1992 UEFA EURO şampiyonu.

Teknik çalıştırıcı: Kasper Hjulmand

Eski futbolcu ve yine Nordsjælland’ın eski menajeri, Temmuz 2020'den bu yana ulusalları çalıştırıyor.

Anahtar oyuncu: Mikkel Damsgaard

Damsgaard, Danimarka kadrosundaki en genç oyuncu. Christian Eriksen'in yaşadığı talihsizlik sonrası 20 yaşındaki Bologna orta saha oyuncusu, ulusalların yaratıcılık için odak noktası haline geldi. Oyun vizyonu ve gol’e ulaşma becerisi her savunma için bir sorun oluşturur.

Mercek altında: Andreas Skov Olsen

Bologna’nın forveti, Danimarka formasıyla çıktığı beş maçta 179 dakikada üç gol attı ve dört asist yaptı.

Bunu biliyor muydunuz?

Danimarka, EURO '92'ye katılmayı başaran takımlar arasında yer almıyordu ancak Yugoslavya'nın dışlanmasından sonra turnuvanın başlamasından on gün önce seçildi.

BALE, GALLER'İN "BAYRAK ADAM"I

Galler'in A Grubu'ndaki karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şu şekilde:

12 Haziran: Galler 1-1 İsviçre (Bakü)

16 Haziran: Türkiye 0-2 Galler (Bakü)

20 Haziran: İtalya 1-0 Galler (Roma)

Galler'in son 16’daki rakibi:

26 Haziran: Galler - Danimarka (Amsterdam)

Galler'in golcüleri:

Kieffer Moore, Aaron Ramsey, Connor Roberts (1 gol)

Gruplara katılım aşamasına kadar en çok gol atan oyuncuları: Christian Eriksen (5), Gareth Bale (2), Kieffer Moore (2), Aaron Ramsey (2)

Turnuva geçmişi:

2016 UEFA EURO: yarı finalist. Portekiz'e 2-0 yenilgi sonucu elenme.

Teknik direktör: Robert Page

Watford, Sheffield United ve Coventry gibi kulüplerin eski savunma oyuncusu olan ve Galler ulusal takımında 41 maça çıkan Page, antrenörlük kariyerine Port Vale ve Northampton Town'da başladı. Daha sonra sırasıyla 21 yaş altı teknik direkttörü, A Ulusalları yardımcı antrenörü, geçici antrenör ve son olarakta A Ulusalları teknik direkttörü görevine getirildi.

Anahtar oyuncu: Gareth Bale

16 Temmuz’da 32 yaşına girecek olan olan Bale, Galler ulusallarının sembolü ve tüm zamanların en golcü oyuncusu. İlk karşılaşmasına çıktığı 2006 yılından bu yana gerek saha içinde, gerekse saha dışında çok etkin olan yıldız, ülkesinin futbolu için büyük katkılara imza attı.

Mercek altı: Kieffer Moore

Cardiff City ile ligde attığı 20 golün ardından Moore, ulusal takımda da kalitesini doğruladı. Forvet oyuncusu, Galler'in turnuvadaki ilk golünü attı ve A Grubunun diğer maçlarında kendisinin ne kadar etken olduğunu rakiplerine göstermesini bildi.

Bunu biliyor muydunuz?

1876'da kurulan Galler Futbol Federasyonu, İngiltere (1863) ve İskoçya'dan (1873) sonra dünyanın en eski üçüncü futbol federasyonudur.

Sonuç ne olur?

Kağıt üstünde Danimarka daha sonuca yakın gözükse de, oyun hırsları Galler'i karşılaşmaya ortak ediyor.