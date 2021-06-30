30 Haziran 2021 Çarşamba, 00:33

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) son 16 turunda Ukrayna, İsveç'i Andriy Yarmolenko'nun 31. dakikada ve Artem Dobryk'in 120+1. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti ve çeyrek finalde İngiltere ile eşleşti. İsveç'in tek golü, 42. dakikada Emil Forsberg'ten geldi.

İskoçya'nın Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanan ve İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato'nun yönettiği maça İsveç, baskılı başladı.

İsveç baskısına rağmen Ukrayna, 10. dakikada ilk önemli pozisyonunu buldu. Roman Yaremchuk'un vuruşunu kaleci Robin Olsen çıkardı.

18. dakikada Dejan Kulusevski'nin ortasında Emil Forsberg'in yaptığı kafa vuruşu, dışarıya gitti.

Ukrayna, 27. dakikada 1-0 öne geçti. Andriy Yarmolenko'nun attığı pasta Oleksandr Zinchenko, sol çaprazdan topu yere çarptırarak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Ukrayna'da Andriy Yarmolenko'nun 31. dakikada yaptığı vuruşta top, üstten dışarıya gitti.

İsveç, 42. dakikada eşitliği sağladı. Ceza sahası dışında topu önüne alan Emil Forsberg, turnuvadaki dördüncü golünü kaydetti ve skoru 1-1'e getirdi.

İki takım, soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarının ilk önemli pozisyonları, arka arkaya iki dakikada, benzer şekilde gerçekleşti. 55. dakikada Ukrayna'da topla buluşan Sergiy Sydorchuk'un vuruşunda top, sağ kale direğine çarparak dışarıya çıktı. Bir dakika sonra İsveç, kontra atakta topu ileriye iyi taşıdı. Emil Forsberg'in ayak içiyle yaptığı vuruşta top, yine sağ direğe çarparak auta gitti.

58. dakikada İsveç'ten Ludwig Augustinsson'un içeriye çevirdiği topta Ukrayna defansı, tehlikeyi savuşturdu.

68. dakikada bir top daha direkten döndü. İsveç'ten Emil Forsberg'in ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta top, üst direkten oyun alanına döndü.

Normal sürenin kalan dakikalarında temposuz ve futbolseverleri sıkan bir oyun oynanırken, maç 1-1'lik skorla uzatmaya gitti.

Uzatmalarda dakikalar 97'yi gösterdiğinde İsveç'ten Marcus Danielsson, Artem Besedin'e yaptığı sert hareket nedeniyle VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart gördü. Ukrayna'da sakatlanan Besedin, yerini Viktor Tsygankov'a bıraktı.

Temposuz geçen uzatmalarda Ruslan Malinovsky'nin 117. dakikada yaptığı vuruş, dışarıya gitti.

Karşılaşmada düğüm, herkesin maçın penaltılara gitmesini beklediği bir anda, 120+1. dakikada çözüldü. Sol kanattan açılan ortaya kafa vuruşu yapan Artem Dobryk, Ukrayna'yı 2-1 ön geçirdi ve stadyumu ayağa kaldırdı.

İsveç, kalan iki dakikada soğuk duş etkisi yapan bu gole cevap veremedi ve Ukrayna, uzatmalar sonucu İsveç'i 2-1 mağlup ederek İngiltere'nin çeyrek finaldeki rakibi oldu.