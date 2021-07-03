03 Temmuz 2021 Cumartesi, 23:38

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) çeyrek finalinde İngiltere, Ukrayna'yı Kane'in iki, Maguire ve Henderson'ın birer golleriyle 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İngilizlerin yarı finaldeki rakibi, Çekya'yı eleyen Danimarka oldu. Turnuvanın diğer yarı final maçında ise İtalya ve İspanya kozlarını paylaşacak.

İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan ve Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych'in yönettiği maça İngiltere, çok hızlı başladı. 4. dakikada Raheem Sterling'in attığı ara pasta ceza sahası içinde topla buluşan Harry Kane, takımını 1-0 öne geçirdi.

Ukrayna, 17. dakikada beraberlik şansı yakaladı. İngiliz defansının hatası sonucu sol kanattan ceza sahasına giren Roman Yaremchuk'un vuruşunda Jordan Pickford, topu kornere çeldi.

33. dakikada gelişen İngiltere atağında, Declan Rice'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Georgiy Buschan topu çeldi.

43. dakikada savunmadan dönen topu önünde bulan Ukraynalı Mykola Shaparenko'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta top, kalenin sağından auta çıktı.

İlk yarı sonunda takımlar, soyunma odasına İngiltere'nin 1-0'lık üstünlüğü ile gitti.

İngiltere, ikinci yarıya maçın fişini çekerek başladı.

46. dakikada Luke Shaw'un sol kanattan kullanılan serbest vuruşla açtığı ortaya kafayı vuran Harry Maguire, İngiltere adına skoru 2-0'a getirdi.

50. dakikada ise Luke Shaw'ın sol kanattan açtığı ortada kafa vuruşu yapan Harry Kane, kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü kaydetti. Shaw ise dört dakikadaki ikinci asistini yapmış oldu. Luke Shaw, böylece turnuvada üç asiste ulaştı ve İngiltere adına bir Avrupa Şampiyonası'nda en çok asist yapan isim olan David Beckham'a ortak oldu.

İngiltere, gol yağmuruna devam etti. 63. dakikada Mason Mount'ın sağ kanattan kullandığı kornerde topa yükselen Jordan Henderson, topu düzgün bir kafa vuruşuyla ağlara yolladı ve skor 4-0 oldu.

Kalan süre düşük tempoyla oynanırken, başka gol olmadı ve karşılaşma İngiltere'nin 4-0'lık zaferiyle sonuçlandı.