EURO 2020 | Hırvatistan - İspanya maçı saat kaçta, nerede, hangi kanalda?

28 Haziran 2021 Pazartesi, 09:01

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunun heyecanı bugün oynanacak Hırvatistan - İspanya maçıyla sürecek.

Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Mücadele TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayımlanacak.

Hırvatistan, D Grubu'nda İngiltere, Çekya ve İskoçya ile mücadele etti. İngiltere'ye mağlup olan, Çekya ile oynadığı maçta berabere kalan Hırvatlar, son maçta İskoçya'yı yenerek grubu ikinci bitirdi.

İspanya, E Grubu'na İsveç beraberliğiyle başladı. Bunu takip eden müsabakada Polonya ile de birer puan paylaşan İspanyollar, Slovakya'yı 5-0 mağlup ederek ikinci sıraya yerleşti.

MUHTEMEL 11'LER

Hırvatistan: Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Rebic

İspanya: Simon; Azpilicueta, Laporte, Torres, Alba; Pedri, Busquets, Koke; Sarabia, Morata, G. Moreno