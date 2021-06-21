EURO 2020 | Hollanda 3 - 0 Kuzey Makedonya

EURO 2020 C Grubu mücadelesinde Hollanda Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2021 Pazartesi, 20:58
EURO 2020 | Hollanda 3 - 0 Kuzey Makedonya
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) C Grubu'nda Hollanda ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi.

Turnuvanın ev sahiplerinden Hollanda, Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'daki maçı 3-0 kazandı.

Frank de Boer'un öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 24'te Memphis Depay, 51 ve 58'de Georgnio Wijnaldum kaydetti.

Hollanda bu sonuçla oynadığı tüm maçlarını kazanarak C Grubunu lider tamamladı. 

Grubu son sırada tamamlayan Kuzey Makedonya'da tecrübeli golcü Pandev milli takıma veda etti. 


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