EURO 2020 | Hollanda 3 - 0 Kuzey Makedonya
EURO 2020 C Grubu mücadelesinde Hollanda Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) C Grubu'nda Hollanda ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi.
Turnuvanın ev sahiplerinden Hollanda, Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'daki maçı 3-0 kazandı.
Frank de Boer'un öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 24'te Memphis Depay, 51 ve 58'de Georgnio Wijnaldum kaydetti.
Hollanda bu sonuçla oynadığı tüm maçlarını kazanarak C Grubunu lider tamamladı.
Grubu son sırada tamamlayan Kuzey Makedonya'da tecrübeli golcü Pandev milli takıma veda etti.
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