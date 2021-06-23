EURO 2020 | Portekiz - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

23 Haziran 2021 Çarşamba, 09:42

Turnuvaya Fransa mağlubiyeti ile başlayan Almanya, Macaristan karşısında kazanıp tur biletini kapma peşinde.

Almanya’nın bir üst tura çıkması için Macaristan’ı yenmesi ya da berabere kalması durumunda Fransa’nın, Portekiz’e yenilmemesi gerekiyor. Almanlar’a liderlik için de kazanması ve Fransa’nın diğer maçtan 3 puanla ayrılmaması şart. Macaristan’a ise ikinci sırayı alması adına hem galibiyet hem de Portekiz’in, Fransa’ya kaybetmesi lazım.

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Almanya Macaristan maçı Allianz Arena'da oynanacak. TSİ 22.00'de başlayacak ve Sergei Karasev'in yöneteceği 90 dakika TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

ALMANYA - MACARİSTAN MUHTEMEL 11'LER:

Almanya: Neuer, Rüdiger, Hummels, Ginter, Gosens, Kimmich, Kroos, İlkay, Havertz, Müller, Gnabry

Macaristan: Gulacsi, Botka, Orban, Attila Szalai, Fiola, Schafer, Nagy, Kleinheisler, Nego, Rallai, Nikolic