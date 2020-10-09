EURO 2020 play-off finalistleri belli oldu
Gürcistan, Kuzey Makedonya, Macaristan, İzlanda, Sırbistan, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Slovakya tur atladı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off turunda 8 ülkenin milli takımı finale yükseldi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen şampiyonaya katılacak son 4 takımı belirleyecek play-off karşılaşmaları başladı.
Tek maç eleme usulü oynanan yarı final maçlarında rakiplerini mağlup eden Gürcistan, Kuzey Makedonya, Macaristan, İzlanda, Sırbistan, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Slovakya adını finale yazdırdı.
12 Kasım'da oynanacak Gürcistan-Kuzey Makedonya, Macaristan-İzlanda, Sırbistan-İskoçya ve Kuzey İrlanda-Slovakya maçlarından galip ayrılan takımlar EURO 2020 bileti alacak.
Play-off yarı final karşılaşmalarının sonuçları ise şöyle:
Gürcistan-Belarus: 1-0
Kuzey Makedonya-Kosova: 2-1
Norveç-Sırbistan: 1-2 (oynanmamış kabul edilen zamanda atılan golle)
İskoçya-İsrail: 5-3 (penaltılarla)
Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti: 4-2 (penaltılarla)
Bosna Hersek-Kuzey İrlanda: 3-4 (penaltılarla)
Bulgaristan-Macaristan: 1-3
İzlanda-Romanya: 2-1.
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