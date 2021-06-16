EURO 2020'deki Türkiye - Galler maçında ırkçılık protestosu

EURO 2020 A Grubu'nda oynanan Türkiye - Galler maçının öncesinde, iki takımın futbolcuları George Floyd'u andı.

İHA
16 Haziran 2021 Çarşamba, 19:38
EURO 2020'deki Türkiye - Galler maçında ırkçılık protestosu
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EURO 2020 A Grubu 2. maçında Türkiye ile Galler, Bakü Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelirken, iki takım futbolcuları maç öncesinde diz çökerek George Floyd’u andı.

ABD’de geçtiğimiz yıl polis tarafından öldürülen ve ardından büyük protestolar yapılan George Floyd, Türkiye-Galler maçında unutulmadı. EURO 2020 A Grubu 2. maçında Türkiye ile Galler, Bakü Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelirken, karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları da sahada diz çökerek George Floyd’u andı ve ’Irkçılığa hayır’ dedi. İki takımın futbolcularının yaptığı bu hareket tribünlerden de büyük alkış aldı.


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