EURO 2020|Macaristan – Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 F Grubu maçında Macaristan ile Fransa bugün saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2021 Cumartesi, 00:10
EURO 2020|Macaristan – Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu maçında bugün Macaristan ile Fransa kozlarını paylaşacak.

Müsabaka Puskás Stadyumu’nda saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT1'den canlı yayımlanacak.

Macaristan ilk maçında Portekiz’e 3-0 mağlup olurken Fransa, Almanya’yı 1-0 mağlup etmişti.

MACARİSTAN- FRANSA MUHTEMEL 11'LER:

Macaristan: Gulacsi, Botka, Orban, Attila Szalai, Adam Nagy, Lovrencsics, Kleinheisler, Schafer, Fiola, Adam Szalai, Sallai

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Kante, Pogba, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe


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