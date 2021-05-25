EURO 2020'nin resmi hesabından Burak Yılmaz paylaşımı
EURO 2020 resmi hesabı, turnuvaya 17 gün kala Burak Yılmaz'ın 17 numaralı formasını paylaştı.
A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacağı maçla başlayacak olan EURO 2020'ye (Avrupa Futbol Şampiyonası) 17 gün kala, turnuvanın resmi hesabından bir paylaşım yapıldı.
Lille'i bu sezon Ligue 1 şampiyonluğuna taşıyan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın 17 numaralı ay-yıldızlı formasının çizimine yer verilen paylaşımda, "EURO 2020'nin başlamasına 17 gün kaldı. Bu 17 numarayı isimlendirebiliyor musunuz?" ifadesi kullanıldı.
A Milli Takım, EURO 2020 A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile karşılaşacak.
EURO 2020'nin paylaşımı şu şekilde:
17 days to go to #EURO2020!— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) May 25, 2021
Can you name this number 17? pic.twitter.com/vW2DciJV7v
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