EURO 2020'nin resmi hesabından Burak Yılmaz paylaşımı

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacağı maçla başlayacak olan EURO 2020'ye (Avrupa Futbol Şampiyonası) 17 gün kala, turnuvanın resmi hesabından bir paylaşım yapıldı.

Lille'i bu sezon Ligue 1 şampiyonluğuna taşıyan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın 17 numaralı ay-yıldızlı formasının çizimine yer verilen paylaşımda, "EURO 2020'nin başlamasına 17 gün kaldı. Bu 17 numarayı isimlendirebiliyor musunuz?" ifadesi kullanıldı.

A Milli Takım, EURO 2020 A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile karşılaşacak.

EURO 2020'nin paylaşımı şu şekilde:

17 days to go to #EURO2020!



Can you name this number 17? pic.twitter.com/vW2DciJV7v