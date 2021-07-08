EURO2020'de kendi kalesine gol atma rekoru!
Danimarkalı Simon Kjaer kendi kalesine attığı golle tarihe geçti!
İngiltere'ye 2-1 yenilerek EURO2020 defterini kapatan Danimarka'da Simon Kjaer'in kendi kalesine attığı bu gol, turnuvada kendi kalesine atılan 11. gol olarak da tarihe geçti.
Diğer tüm Avrupa Şampiyonaları'nda bu sayı ise 9.
İşte EURO2020'de kendi kalesine gol atan futbolcular:
1- Türkiye 0-3 İtalya: Merih Demiral (53.dakika)
2- Polonya 1-2 Slovakya: Szczesny (18.dakika)
3- Fransa 1-0 Almanya: Mats Hummels (20. dakika)
4- İsviçre 1-1 İspanya: Denis Zakaria (8.dakika)
5- Finlandiya 0-2 Belçika: Lukáš Hrádecky (74. dakika)
6- Hırvatistan 3-5 İspanya: Pedri (20. dakika)
7- Portekiz 2-4 Almanya: Ruben Dias (35. dakika)
8- Portekiz 2-4 Almanya: Raphael Guerreiro (39. dakika)
9- Slovakya 0-5 İspanya: Martin Dubravka (30. dakika)
10- Slovakya 0-5 İspanya: Juraj Kucka (71 dakika)
11- İngiltere 1-1 Danimarka: Simon Kjaer (39. dakika)
İlgili Haberler
- EURO 2020 | Harry Kane, 55 yıl sonra İngiltere'yi finale taşıdı
Video Haberler
- Vicdansızlık! Yavru köpeği ezen sürücü yoluna devam etti
- Kooperatif genel kurulunda yumruklu kavga
- Cami inşaatında can pazarı! Yaralılar var
- Pazarcılardan muhabire saldırı
- Sokak köpeğini besleyen hayvansevere sopalı tehdit
- Sabah saatlerinde skandal olay! Kameraya yakalandılar
- Ehliyetsiz sürücü yayaya çarpıp iş yerine daldı
- Çakarlı kamyona ceza yağdı
- FSM Köprüsü girişindeki zincirleme kaza kamerada
- 'Bebek gömüldü' paniği! Gerçek sonradan ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Sorun devam ediyor: Akbank'tan art arda açıklamalar
- Akbank'tan yeni açıklama
- Erişim sağlanamıyordu: Akbank'tan, KAP'a açıklama
- Akbank'ta 35 saattir neler oluyor?
- Süleyman Soylu hangi bakanlığı istedi?
- İsveçli hakemden Cüneyt Çakır yorumu
- Bahçeli'nin sözlerine AKP'den ilk yorum
- 'Neden teslim olduğunu' böyle açıkladı
- Aracılık yapan isim ortaya çıktı
- 'İşte Cumhurbaşkanımız' sözüne yanıt