EuroLeague’de finalin adı Anadolu Efes – Barcelona
EuroLeague Final-four ikinci maçında Barcelona, Olimpia Milano'yu 84-82 mağlup ederek finalde Anadolu Efes’in rakibi oldu.
EuroLeague’de günün ikinci maçında Barcelona ve Olimpia Milano karşı karşıya geldi.
EuroLeague’de normal sezonu ilk sırada tamamlayan Barcelona, ilk çeyrekte rakibine üstünlük sağladı. İkinci çeyrekte ise farkı açan Barcelona, devreyi 9 sayı önde tamamladı.
MILANO MAÇI ÇEVİRDİ
Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Olimpia Milano, farkı eritmeyi başarırken çeyrek sonunda öne geçti ve periyodu 4 sayı üstünlükle tamamladı. Maçın son çeyreği ise büyük bir mücadeleye sahne olurken Barcelona, üstünlüğünü son bölümde de korumayı başardı.
Maçın son dakikasına 82-82 eşitlikle girilirken bitime 30 saniye kala Barcelona öne geçme şansını kullanamadı. Sonraki hücumda üç sayı atışında isabet bulamayan Milano, Cory Higgins’in şutunu engelleyemedi.
Higgins'in bulduğu basketle öne geçen Barcelona, son topta rakibine sayı izni vermedi finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
Video Haberler
- Final öncesi İngiliz taraftarlar birbirine girdi
- Şampiyonluk kutlayan futbolcu, takım otobüsünden düştü
- Korkunç olay! Her şey bir anda oldu
- Beşiktaş'taki İETT otobüsü kazasında hapis istemi
- Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
- Baskın anı kamerada! Polisler yalıya böyle girdi
- Erdoğan'dan dikkat çeken 'Taksim çocuğu' yanıtı
- 2 yaşındaki minik Eren'in acı ölümü
- İstanbul'da korkunç an! Ölümden kıl payı kurtuldu
- Başkent'te doktora bıçaklı saldırı
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den 'telafi eğitimi' açıklaması
- Leyla Aydemir davasında şoke eden ses kaydı
- 'EDHO' dizisini bıraktı, Harvard'tan mezun oldu
- Binlerce kişiden ‘dolandırıldım’ şikayeti
- Haberim yoktu diyen Çalışkan'a yanıt
- Ambulans alev alev yandı
- CHP'yi üzen ölüm: Kumcu yaşamını yitirdi
- Soylu-Çalışkan tartışmasının perde arkası
- İmamoğlu hakkında hapis cezası istemi
- Ağar, Marina'yı bıraktı!