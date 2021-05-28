EuroLeague’de finalin adı Anadolu Efes – Barcelona

28 Mayıs 2021 Cuma, 23:59

EuroLeague’de günün ikinci maçında Barcelona ve Olimpia Milano karşı karşıya geldi.

EuroLeague’de normal sezonu ilk sırada tamamlayan Barcelona, ilk çeyrekte rakibine üstünlük sağladı. İkinci çeyrekte ise farkı açan Barcelona, devreyi 9 sayı önde tamamladı.

MILANO MAÇI ÇEVİRDİ

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Olimpia Milano, farkı eritmeyi başarırken çeyrek sonunda öne geçti ve periyodu 4 sayı üstünlükle tamamladı. Maçın son çeyreği ise büyük bir mücadeleye sahne olurken Barcelona, üstünlüğünü son bölümde de korumayı başardı.

Maçın son dakikasına 82-82 eşitlikle girilirken bitime 30 saniye kala Barcelona öne geçme şansını kullanamadı. Sonraki hücumda üç sayı atışında isabet bulamayan Milano, Cory Higgins’in şutunu engelleyemedi.

Higgins'in bulduğu basketle öne geçen Barcelona, son topta rakibine sayı izni vermedi finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.