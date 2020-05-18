Euroleague’de karar günü 24 Mayıs!
ULEB’in organizasyonlarından Euroleague ve Eurocup’un devam etme ya da beyaz sezon kararı masada bulunuyor.
Avrupa’nın en büyük basketbol organizasyonu olan Euroleague’de Covid 19 sonrası belirsizlik devam ediyor. NBA’de 11 Mart’ta ilk Covid 19 teşhisinden sonra, ULEB yönetimi 12 Mart itibariyle Euroleague normal sezonunu durdurma kararı aldı.
Ülkemizde ve Avrupa’nın birçok ülkesinde basketbola devam edilmeme kararı alırken, Avrupa’nın zirvesinde ne karar alınacağı merak konusu.
ULEB’in organizasyonlarından Euroleague ve Eurocup’un devam etme ya da beyaz sezon kararı masada bulunuyor.
Eğer lig devam ederse süreç bu şekilde gerçekleşecek.
29 Mayıs – 11 Haziran / Karantina
12 Haziran – 2 Temmuz / Kamp
4-17 Temmuz / Eurocup
4-26 Temmuz / Euroleague
Top 8’in yapılması için en uygun yerler sporda normalleşmeye en erken dönen ülke Almanya’nın Köln şehri olarak gözüküyor. Alternatif olarak Kaunas ve Atina şehirleri de masada.
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