Evde Kal Fest konserleri başlıyor
Türkiye’nin ilk çevrimiçi festivali Evde Kal Fest, 4-25 Mart tarihleri arasında düzenlenecek.
Kendine Has Online Instagram hesabı üzerinden yayınlanacak ve herkesin evinden katılabileceği online festival Evde Kal Fest izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
Evde Kal Fest’in online konserleri, 4 Mart Perşembe akşamı, rock müzik grubu Madrigal ile başlayacak. Sertab Erener, Evde Kal Fest ile 11 Mart Perşembe, Gaye Su Akyol 17 Mart Çarşamba, Son Feci Bisiklet ise 25 Mart Perşembe akşamı gerçekleştireceği performansıyla izleyicilerle buluşacak.
Festival, konserlerin yanı sıra, eğlenceli farklı içeriklere de ev sahipliği yapacak. Son dönemlerim popüler isimlerinden Deniz Göktaş, standup’ıyla Evde Kal Fest'te olacak. Oyuncu ve yönetmen Caner Özyurtlu da, Bugün Varız Yarın Yokuz isimli programıyla ekranlarda olacak.
Canlı Yayınlar:
- 4 Mart Perşembe – 21:30 / Madrigal Online Konser
- 11 Mart Cuma – 21:30 / Sertab Erener Online Konser
- 13 Mart Cumartesi – 20:00 / Caner Özyurtlu ile Bir Varız Bir Yokuz
- 17 Mart Çarşamba – 21:30 / Gaye Su Akyol Online Konser
- 25 Mart Perşembe – 21:30 / Son Feci Bisiklet Online Konser
En Çok Okunan Haberler
- Son anket açıklandı: Muharrem İnce detayı
- Oğlunu 'kurban edeceğini' söyleyip boğazını kesti!
- Bahçeli’nin danışmanından Erbakan anmasına sert tepki!
- Erdoğan'dan 'kısıtlamalara' ilişkin açıklama
- İstanbul Valisi'nden 'kademeli normalleşme' açıklaması
- AKP'den Kaftancıoğlu'na kahve daveti
- Yargılandın ama yerine kayyım atanmadı
- “Bu çatışmalar artık bitmeli”
- CHP'den Teoman Sancar'ın istifasıyla ilgili ilk açıklama
- Erbakan’ın ölümünü dört gözle bekleyenler
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Son anket açıklandı: Muharrem İnce detayı
- Oğlunu 'kurban edeceğini' söyleyip boğazını kesti!
- Bahçeli’nin danışmanından Erbakan anmasına sert tepki!
- Erdoğan'dan 'kısıtlamalara' ilişkin açıklama
- İstanbul Valisi'nden 'kademeli normalleşme' açıklaması
- AKP'den Kaftancıoğlu'na kahve daveti
- Yargılandın ama yerine kayyım atanmadı
- “Bu çatışmalar artık bitmeli”
- CHP'den Teoman Sancar'ın istifasıyla ilgili ilk açıklama
- Erbakan’ın ölümünü dört gözle bekleyenler