'Evde kalın' uyarısında bulunan bakanın Karayipler'de olduğu anlaşıldı

Ontario Maliye Bakanı Rod Phillips, kendi hükümetinin koronavirüs seyahat uyarılarını ihlal ederek bu ayın başlarında Karayip tatiline çıktığı için halkın öfkesinin ardından istifa etti.

Reuters
01 Ocak 2021 Cuma, 13:29
'Evde kalın' uyarısında bulunan bakanın Karayipler'de olduğu anlaşıldı
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Kanada'nın Ontario eyaletinin Maliye Bakanı Rod Phillips, kendi hükümetinin koronavirüs seyahat uyarılarını ihlal ederek Karayip tatiline çıkması halkı öfkelendirdi. Tepkiyle karşılaşan Phillips, dün görevinden istifa etti.

Ontario'nun iktidarı olan İlerici Muhafazakar Parti'nin üyesi olan Phillips, bu hafta yasama oturumunun sona ermesinin ardından 13 Aralık'ta Fransız adası St. Barts'a gittiğini itiraf etti.

Phillips, 24 Aralık'ta Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunarak, Ontario halkının Noel'i evde geçirmelerini 'fedakarlık' olarak değerlendirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün Noel arifesi. Ajax'taki seçmenlerime ve Ontario'daki insanlara iyi dileklerimi iletiyorum. Covid-19 kutlama şeklimizi değiştirirken, ailelerimizle ve yaptığımız bağışlarla Noel'i bizim için bu kadar özel kılan şeyleri düşünmeliyiz. Mutlu Noeller!"

"Bu Noel'de hepimiz fedakarlık yaparken, bazı vatandaşlarımızın Zoom üzerinden Noel yemeği için bile evde olmayacaklarını unutmayın. Binlerce cephe kahramanı iş başında olacak ve bize göz kulak olacak. Hayatında teşekkür etmek istediğin özel kahraman kim?"

Eyalet liderleri Ontario Başbakanı Doug Ford, halkı pandemi nedeniyle zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaya çağırmıştı.

Söz konusun olayın ardından açıklama yapan Ford: 

"Bugün, Rod Phillips ile yaptığım görüşmenin ardından, Ontario Maliye Bakanı olarak istifasını kabul ettim.

Ontario halkının bu kadar çok fedakarlık yaptığı bir zamanda, bugünkü, istifa, hükümetimizin yükümlülüklerini yüksek seviyede ciddiye aldığının bir göstergesidir."

Ford, Peter Bethlenfalvy'den maliye bakanı rolüne girmesini ve eyaletin Hazine Kurulu başkanı olarak mevcut rolüne ek olarak hükümetin 2021 bütçesini teslim etmesini istediğini söyledi.

Dün Kanada'ya döndükten sonra yaşananlar nedeniyle özür dileyen Phillips, 2019 kabine değişikliğinin bir parçası olarak maliye bakanı olmadan önce Ontario'nun çevre bakanı olarak görev yapmıştı.


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