Evinde ölü bulunan Çiğdem, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın' yazılı not bıraktığı evinde ölü bulunan Çiğdem Ö. (37), gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde oturan Çiğdem Ö.'den bir süredir haber alamayan annesi kontrol etmek için pazar günü saat 15.30 sıralarında evine gitti. İçeri giren anne, Çiğdem Ö.'yü hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Çiğdem Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiğdem Ö.'nün cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. İntihar ettiği değerlendirilen Çiğdem Ö.'nün, 'Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın' yazılı not bıraktığı ileri sürüldü.
Çiğdem Ö.'nün yaklaşık 2 yıldır eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı, 4-5 aydır annesinin yanında kaldığı, bazen de kendi evine gittiği belirtildi. Çiğdem Ö.'nün evliliğinde yaşadığı problemler nedeniyle psikolojik sorunları olduğu belirtildi.
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Çiğdem Ö.'nün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bugün öğle saatlerinde Mahmutlar Merkez Camii'ne getirilen Çiğdem Ö.’nün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Mahmutlar Merkez Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye Çiğdem Ö.'nün ailesi ve yakınları katıldı.
Video Haberler
- Antalya’da çöp konteynerinde bulundu
- Vebitcoin’in CEO’sunun dansöz oynatma görüntüleri
- Astronot Rubins’e hediye edilecek Van kedisi
- Kaftancıoğlu'ndan Göksu'ya videolu yanıt
- Kağıt toplayıcısına 45 yıla kadar hapis istemi
- Tam kapanmanın ardından Erdoğan'ın gündem olan konuşması
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- Tam kapanmada alkol satışı yasaklandı!
- 'Kapanma' kararının ardından Ceyhan'dan flaş çağrı
- İçişleri, tam kapanmadan kimlerin muaf olacağını duyurdu
- Ümraniye'de İBB kazandı, AKP'li belediye kaybetti
- Güney Kore'den 'kripto para' kararı
- Melek İpek tahliye oldu
- Babacan erken seçim için tarih verdi
- Thodex'te 'dayı' detayı
- ABD'den ikinci 'soykırım' açıklaması