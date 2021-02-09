Evrensel Gazetesi yazarı Ayşen Şahin serbest bırakıldı: Hilal Kaplan 'derhal tutuklanmalı' dedi, gözaltına alındık

09 Şubat 2021 Salı, 09:38

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Evrensel gazetesi yazarı Ayşen Şahin serbest bırakıldı.

Evrensel’in haberine göre, Şahin, 8 Mart Kadın Platformu’nun toplantısı sırasında polisler tarafından gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Şahin’e ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlaması yöneltildi. Yazar, Emniyet’teki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"TAMAMEN BAĞLAMINDAN KOPARMA VE ÇARPITMA"

Ayşen Şahin’in serbest bırakıldıktan sonraki açıklamasında “Harika bir ifade verdik. Suçlu psikolojisine girecek bir durum yok zaten Vatan’a geldik diye. Herhalde neşemizden saldılar diye düşünüyorum. Gözaltı gibi değildi gerçekten. Durumun absürtlüğünü anlattık. Martı videosunun üstündeki metni okuyunca bambaşka bir şey çıkıyor. Alttaki tweeti almayınca üstten başka bir bağlam çıkıyor. Bağlamdan koparıldığını ve asıl hedef gösterilenin ben olduğumu biraz izah ettik mantık çerçevesinde. Hilal Kaplan’ın, Ebabil Harekatının ‘Derhal tutuklanmalı’ tweetleri üzerine gözaltına alındık. İfadede de bunu söyledik. Ben olay büyümesin diye kimse hakkında suç duyurusunda bulunmamıştım ama aslında hedef gösteren değil gösterilenim. Bir gazetecilik refleksiyle oraya koyduğum videonun çarpıtılıp bir metazoriyle, bir baskı unsuruna dönüştürülmesi sonucu soluğu burada aldık. Ama yapacak bir şey yok. Bir vatani vazifeye döndü. Sırayla hepimiz bir ara geliyoruz gidiyoruz işte. 'Bizi de yok yazmasınlar' diye bir süre uğramış olduk" dedi.

"BANA DEĞİL HERKESE ÖZGÜRLÜK"

Şahin, gözaltına alınmasına neden olan sosyal paylaşımları için "Gerçekten tweette hiçbir şey yok, hiçbir suç unsuru yok. Tamamen bağlamından koparma ve çarptırılma var, hedef gösterilme var organize bir şekilde. Zaten iki kere iki dört bir durumdu vaziyet. Sizi burada gördüğüm için şu an çok şaşkınım. Çıktığım için de mahcubum. Bir gün falan kalsam, geldiğinize değseydi gecenin bu saatinde. Beklemiyorduk açıkçası, kalırız diye düşünüyorduk. Beyan da ettiler zaten. Büyük ihtimalle ifadede olayın absürtlüğü ortaya çıktığı için böyle bir karar verildi. Ben çıktım güzel bir şey oldu ama öbür genç arkadaşların suçu neydi? Yaptıkları şey benim yaptığımdan farklı bir şey değildi. WhatsApp’ta bir grup kurmak, bir yerde durumla ilgili bir tweet atmak, aşağı bakmayacağız demek, bunlar da suç unsuru değil. Bunlar da aslında mantık çerçevesinde ve hukukun doğru normlarda uygulandığı takdirde hepsinin benim gibi belli bir süre sonra salınması hatta hiç alınmaması gerekiyordu. O açıdan da aslında biraz vicdani yük çekiyorum çünkü ben dışarıdayım niye bir sürü insan şu an evde kelepçeyle tutuklamayla yargılanıyor ve sabaha karşı operasyonlara maruz kalıyor. Benim için işler iyi gelişti ama gönül ister ki herkes için aynısı olsun. Biz de çıktığımıza sevinebilelim ve içimizde bu burukluk kalmasın. Bana değil herkese özgürlük yani" ifadelerini kullandı.