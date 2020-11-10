Eximbank 1 milyar dolarlık borçlanma planlıyor
Türk Eximbank, yurt dışında azami 1 milyar dolar ve azami 10 yıl vadeli tahvil ihracı için Genel Müdürlüğe yetki verdi. Açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapıldı.
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) yurt dışında azami toplam 1 milyar ABD doları ya da herhangi bir Döviz cinsinden eşiti tutarda tahvil ihraç etmek için genel müdürlüğü yetkilendirdiğini bildirdi.
KAP’a yapılan açıklamaya göre, azami 10 yıl vadeli, sabit ve/veya değişken faizli tahvillerin bir veya birkaç seferde ihracı planlanıyor.
Açıklamada “Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu dahil ilgili merciler nezdinde gerekli bütün izinlerin temini için başvuruda bulunulması planlanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
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