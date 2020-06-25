Eyfel Kulesi II. Dünya Savaşından bu yana en uzun aranın ardından ziyarete açıldı

25 Haziran 2020 Perşembe, 11:32

Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan ve ülkenin sembol yapısı olarak bilinen Eyfel Kulesi ziyaretçilerine kavuştu. Koronavirüs nedeniyle Mart ayından bu yana kapalı olan Eyfel, bugün itibarıyla ziyarete açıldı.

II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en uzun arasını veren Eyfel’e yapılacak ziyaretler, normalleşme adımları kapsamında birtakım kurallara tabi olacak.

Kuleye çıkarken yalnızca merdivenler kullanılacak

Sözcü'nün haberine göre, kuleye çıkışta yalnızca merdivenlerin kullanılmasına izin verilirken, asansörler bir süre daha devre dışı bırakılacak. 11 yaş ve üzerindeki herkesin yüz maskesi takması gerekiyor.

Yasaklar nedeniyle kulenin ikinci katından daha yukarı çıkılmasına da müsade edilmiyor.

Yetkililer kulenin tam kapasiteyle ziyarete açılmasının önümüzdeki aylarda gerçekleşeceğini belirtti.