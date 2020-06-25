Eyfel Kulesi II. Dünya Savaşından bu yana en uzun aranın ardından ziyarete açıldı
Paris'in sembolü Eyfel Kulesi, uzun bir aranın ardından bugün yeniden ziyaretçilerine kapılarını açtı.
Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan ve ülkenin sembol yapısı olarak bilinen Eyfel Kulesi ziyaretçilerine kavuştu. Koronavirüs nedeniyle Mart ayından bu yana kapalı olan Eyfel, bugün itibarıyla ziyarete açıldı.
II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en uzun arasını veren Eyfel’e yapılacak ziyaretler, normalleşme adımları kapsamında birtakım kurallara tabi olacak.
Sözcü'nün haberine göre, kuleye çıkışta yalnızca merdivenlerin kullanılmasına izin verilirken, asansörler bir süre daha devre dışı bırakılacak. 11 yaş ve üzerindeki herkesin yüz maskesi takması gerekiyor.
Yasaklar nedeniyle kulenin ikinci katından daha yukarı çıkılmasına da müsade edilmiyor.
Yetkililer kulenin tam kapasiteyle ziyarete açılmasının önümüzdeki aylarda gerçekleşeceğini belirtti.
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