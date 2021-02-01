Eyüp, 4.2 milyona G.Saray'dan Erencan'ı aldı!

01 Şubat 2021 Pazartesi, 23:35

Galatasaray'da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, 4,2 milyon lira karşılığında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 lira transfer bedeli ödeyecektir." denildi.

Galatasaray'da yetişen Erencan, altyapı liglerinde toplamda 79 maçta 22 kez fileleri havalandırdı.

Böylelikle limit sıkıntısı yaşayan Galatasaray, ara transferde FFP'ye uymuş oldu. Ancak bu transfer sosyal medyada yoğun biimde eleştirildi ve "Fernandes'le Erencan aynı para.." yorumları yapıldı. Galatasaray Benficalı Fernandes'i 500 bin Avro'ya kiralamıştı.