Fabio Paratici'nin yeni adresi Tottenham

12 Haziran 2021 Cumartesi, 19:42

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Juventus'taki görevinden ayrılan Fabio Paratici'yi Futbol Direktörlüğü görevine getirdi. 2010 yılından beri İtalyan ekibinde çalışan 48 yaşındaki eski futbolcu, üç yıl boyunca Tottenham ile çalışacak.

Tottenham, açıklamasında kariyer geçmişine vurgu yaptığı Paratici'nin göreve gelişini şu açıklama ile duyurdu:

"Kulüp, Fabio Paratici'nin 1 Temmuz 2021'den itibaren Futbol Direktörü olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyar. Fabio, Kulübün Kulüp, tesisler ve futbol altyapısındaki spor operasyonlarını yönetmekten ve geliştirmekten sorumlu olacaktır."

LEVY: "OLAĞANÜSTÜ BİR SİCİLİ VAR"

Tottenham Başkanı Daniel Levy, Paratici için şu ifadeleri kullandı:

"Fabio'yu birkaç yıldır tanıyorum ve onunla birlikte gençlik ve futbol operasyonlarında zengin bir deneyim gelecek. Rekabetçi takımlar oluşturma konusunda olağanüstü bir sicili var. Hepimizin bildiği gibi Juventus oldukça başarılı bir kulüp ve o, bunun önemli bir parçası. Yönetim yapısına harika bir katkı olacak. Önümüzdeki sezona baktığımızda, kulübün futbol branşına liderlik edeceği için çok mutluyum."

PARATICI: "KENDİMİ BU GİRİŞİME ADAYACAĞIM"

Paratici ise yeni kulübü ile çalışmak için dört gözle beklediğini söyledi:

"Bu harika fırsat beni heyecanlandırıyor. Bana duydukları güven için kulübe ve başkana teşekkür ediyorum. Tottenham, iddialı bir uzun vadeli plana sahip, İngiltere ve Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birisi. Kendimi bu yeni girişime adayacağım. Kulüp tarihinde yeni ve başarılı bir bölüm yazmak için yönetimle birlikte çalışmayı dört gözle bekleyeceğim."